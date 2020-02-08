Боевики на Донбассе около 20 минут обстреливали позиции ВСУ из артиллерии

Сегодня, 8 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное вооружение против украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Сообщается, что боевики около 20 минут обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Орехово.

"Сразу с полуночи от Первомайска в течение около 20-ти минут оккупанты совершили 12 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 16 мин калибра 120 мм", - сообщили в Минобороны.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, 7 февраля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом потерь среди украинских военных не было.

Также РБК-Украина писало, что военные контрразведчики Службы безопасности Украины совместно со сводной группой разминирования Нацгвардии предотвратили вероятный теракт в Донецкой области. Сообщается, что вблизи Славянска была обнаружена боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22, которая была спрятана в кустах возле трассы М03.