Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе ООС остается стабильной и полностью контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сегодня боевики пытались неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета спровоцировать украинских военных вблизи Каменки, что в Донецкой области.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Кроме того, 6 сентября на Донбассе погиб Тарас Кубийович, житель села Ольховка, Городенковского района Ивано-Франковской области.