Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС вблизи Новолуганского и запустили беспилотник

В среду, 25 августа, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан" с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook .

Кроме того, вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Новолуганского. Российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

При этом в штабе ООС отметили, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.