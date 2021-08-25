ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС вблизи Новолуганского и запустили беспилотник

Новина українською →
Донбасс, Среда 25 августа 2021 17:40
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС вблизи Новолуганского и запустили беспилотник Фото: боевики в очередной раз нарушили режим "тишины" на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 25 августа, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан" с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Новолуганского. Российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

При этом в штабе ООС отметили, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий