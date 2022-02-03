Боевики на Донбассе обстреляли КПВВ, использовали беспилотники и запретное оружие

Оккупанты произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Более того, для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Также в направлении Таловки окупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Водяного в Донецкой области российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага за 2 февраля нет.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе ООС.