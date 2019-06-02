ru
ua

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей


Боевики совершили обстрел территории жилого дома в селе Веселое Донецкой области

Украинская сторона совместного центра координации и контроля сообщила, что на неподконтрольных украинскому правительству территориях боевики Российской Федерации продолжают обстрелы населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что наблюдатели ОБСЕ 31 мая зафиксировали уничтожение в населенном пункте Веселое Донецкой области уничтожения крыши восточной и северной стороны гаража.

"Представители Миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. А также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде возле гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения", - сообщили в штабе ООС.

В ОБСЕ считают, что повреждения были образованы недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", которая была выпущена с западного направления.

"Наблюдатели видели пожилого мужчину с бинтовими повязками на левой ноге, левой руке и спине; он представился жителем указанного дома. По его словам, ранения он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома", - добавили в штабе.

Проведя анализ профиля рельефа местности между позициями украинских военных и повреждения хозяйственной постройки был сделан вывод о причастности к данному преступлению вооруженных формирований РФ.

"Подтверждением указанного вывода может служить боевое назначение указанного в отчете СММ ОБСЕ типа вооружения, поскольку данный образец является дорогостоящим и предназначен исключительно для огневого поражения бронированной техники", - отметили в штабе ООС.

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики обстреляли оккупированный поселок на Донбассе. Российские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Сентяновка на оккупированной территории Луганской области.

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Зеленский назначил заместителя главы АП
Читать все новости