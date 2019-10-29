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Боевики на Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ

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Сообщается, что российские оккупационные войска регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ

В районе населенного пункта Архангельское (Донецкая область) боевики тремя очередями из стрелкового оружия обстреляли беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что в связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил.

"Стоит отметить, что российские оккупационные войска регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минского договоренностям, и других нарушений", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что противник пытается обвинить в своих действиях украинской стороны.

Напомним, боевики на Донбассе 28 октября 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений ООС из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также РБК-Украина сообщало, что в штабе ООС подтвердили разведение сил в Золотом. При этом подчеркивается, что украинская сторона примет все меры, чтобы разведение не ослабило оборонительные возможности боевых подразделений на этом участке. Кроме того, украинские власти не оставят местное население без внимания.

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