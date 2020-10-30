Боевики на Донбассе после обеда совершали провокационные обстрелы, - ООС

Фото: автомат в руках украинского военного (РБК-Украина)

С начала текущих суток, 30 октября, на Донбассе вооруженные формирования трижды обстреляли украинские позиции, в результате чего двое военных погибли. После обеда оккупанты совершили несколько провокационных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в полночь боевики дважды обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Водяное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Ближе к обеду на участке ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провоцировали украинских военных из стрелкового оружия.

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью в результате прицельных обстрелов погибли двое и ранены еще двое украинских военнослужащих.

В связи с этим украинская сторона инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности. Кроме того, в украинской делегации допускают, что обострение на Донбассе ставит под угрозу открытие новых КПВВ в намеченные сроки.