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Боевики на Донбассе снова нарушили режим перемирия

Новости » Общество    19.08.2019 - 21:35
Боевики на Донбассе снова нарушили режим перемирия
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 19 августа в районе проведения операции Объедиденных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военный был ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабженый гранатометным выстрелом (ВОГ-25)", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска; дважды вблизи Водяного по направлению Ужовка и Азов, неподалеку Талаковки по направлению Пикуза, дважды вблизи Павлополя по направлению Верхнеширокивського.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за ночь 18 августа усилили обстрелы позиций украинских военных. К полуночи количество обстрелов возросло до 13. Противник применял БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, британская исследовательская группа Forensic Architecture зафиксировала новые доказательства присутствия российских военныхна оккупированном Донбассе. Исследователи собрали данные о российское вмешательство во время боев за Иловайск в августе 2014 года. Данные будут использованы при подготовке исков в Европейский суд по правам человека, ожидается, что новые факты опубликуют 19 августа.

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Темы: Новости ООС
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