Боевики на Донбассе нанесли массированный артиллерийский удар по Новомихайловке

Рано утром 11 августа боевики на Донбассе обстреляли из запрещенных минскими соглашениями 122-миллимитровых орудий Новомихайловку. Было выпущено более 20 снарядов. Пострадавших среди местных жителей нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группу (ОТГ) "Восток".
Отмечается, 11 августа с 03:00 до 04:00 часов утра боевики незаконных вооруженных формирований артиллерийским огнем повредили гражданскую инфраструктуру села Новомихайловка.
"Захватчики вели огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм. Всего было зафиксировано 22 выстрела", - говорится в сообщении.
Повреждения получили трансформаторная подстанция и водонапорная башня. В результате обстрела без электричества остались населенные пункты Новомихайловка, Тарамчук, Степное и Сладкое.
"Пострадавших местных жителей нет", - отметили в ОТГ.
Все факты нарушения режима "тишины" зафиксированы и переданы представителям ОБСЕ.
Фото: боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по Новомихайловке (facebook.com/otueast)
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли населенный пункт Новоселовка. От взрывов погиб один гражданский и ранен военный, также пострадали несколько мирных жителей, повреждены несколько домов. По факту артобстрела начато расследование.