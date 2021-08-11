UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики на Донбассе нанесли массированный артиллерийский удар по Новомихайловке

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рано утром 11 августа боевики на Донбассе обстреляли из запрещенных минскими соглашениями 122-миллимитровых орудий Новомихайловку. Было выпущено более 20 снарядов. Пострадавших среди местных жителей нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группу (ОТГ) "Восток".

Отмечается, 11 августа с 03:00 до 04:00 часов утра боевики незаконных вооруженных формирований артиллерийским огнем повредили гражданскую инфраструктуру села Новомихайловка.

"Захватчики вели огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм. Всего было зафиксировано 22 выстрела", - говорится в сообщении.

Повреждения получили трансформаторная подстанция и водонапорная башня. В результате обстрела без электричества остались населенные пункты Новомихайловка, Тарамчук, Степное и Сладкое.

"Пострадавших местных жителей нет", - отметили в ОТГ.

Все факты нарушения режима "тишины" зафиксированы и переданы представителям ОБСЕ.

Фото: боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по Новомихайловке (facebook.com/otueast)

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли населенный пункт Новоселовка. От взрывов погиб один гражданский и ранен военный, также пострадали несколько мирных жителей, повреждены несколько домов. По факту артобстрела начато расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС