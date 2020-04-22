Боевики на Донбассе минируют потенциальные участки разведение войск

Боевики на Донбассе устанавливают дополнительные минные поля на потенциальных участках разведение войск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, оккупанты устанавливают дополнительные минные поля с использованием запрещенных противопехотных мин ПМН и МОН в непосредственной близости к дорогам и сельскохозяйственных угодий.

Также враг удерживает на скрытых огневых позициях 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения. Как отмечается, они находятся в районах населенных пунктов: Белое (Лутугинский район Луганской области), Бугаевка (Перевальский район, Луганская область), а также вблизи линии соприкосновения.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс резко высказалась относительно ситуации на Донбассе во время Пасхи, когда в результате обстрелов был убит украинский военный. Она выразила сожаление из-за гибели солдата и призвала Россию заставить оккупационные войска не нарушать режим тишины.