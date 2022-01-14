Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 13 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Возле Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
Неподалеку Станицы Луганской противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
По состоянию на 7 часов утра, 14 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.