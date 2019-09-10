Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных

Во вторник, 10 сентября, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано два провокационных обстрела позиций украинской армии в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что после 07:10 утра боевые действия произошли вблизи н.п. Богдановка Донецкой области. В в направлении от села Петровское оккупанты начали обстрелы украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

"Подразделения Объединенных сил в течение 20 минут подавляли вражескую вооруженную активность, адекватно используя легкое пехотное вооружение", - говорится в сообщении.

Кроме этого, с 10:54, в течение 10 минут оккупанты вели обстрелы украинских защитников села Катериновка.

Как сообщили в Минобороны, боевых потерь среди украинских военных с начала текущих суток нет.

Напомним, на Донбассе 9 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и НАТО договорились о совместном реформировании украинской армии. Украина намерена представить проект Стратегии национальной безопасности союзникам с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений.

