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Боевики на Донбассе два раза нарушили "тишину", обошлось без потерь

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Донбасс, Суббота 21 августа 2021 18:51
Боевики на Донбассе два раза нарушили "тишину", обошлось без потерь Фото: боевики на Донбассе (Scott Olson/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В течение сегодняшнего дня, 21 августа, боевики на Донбассе два раза нарушили режим тишины. Среди украинских военных нет потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба ООС.

Сообщается, что в направлении Водяного возле Донецка противник применил минометы 120-го калибра. А возле Золотого-4 наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ. Украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе и соблюдают режим прекращения огня.

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