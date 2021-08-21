ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі два рази порушили "тишу", обійшлося без втрат

Новость на русском →
Донбас, Субота 21 серпня 2021 18:51
Бойовики на Донбасі два рази порушили "тишу", обійшлося без втрат Фото: бойовики на Донбасі (Scott Olson/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Протягом сьогоднішнього дня, 21 серпня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим тиші. Серед українських військових немає втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру штабу ООС.

Повідомляється, що в напрямку Водяного біля Донецька противник застосував міномети 120-го калібру. А біля Золотого-4 найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ. Українські військові контролюють ситуацію на Донбасі і дотримуються режиму припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Бойовики на Донбасі
NEWS
Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну
Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського