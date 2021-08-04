Боевики на Донбассе не допустили миссию ОБСЕ к якобы раненым в результате обстрела

В ООС отметили, что 2 августа 2021 года медперсонал больницы временно оккупированного поселения Горловка в очередной раз отказался предоставлять сотрудникам миссии ОБСЕ информацию про состояние якобы пострадавшей от вооруженных сил Украины женщины.

"Это происходит на фоне массового распространения оккупантами информации о якобы раненых местных жителей из-за обстрелов из ВСУ и с последующим обращением к наблюдателям СММ ОБСЕ с требованием вмешаться в ситуацию и повлиять на ВСУ", - добавили в ООС.

Украинские военные подчеркнули, что факты непредоставления миссии ОБСЕ сведений о гражданах, которые якобы получили ранения на временно оккупированных территориях, систематическая.

"В частности, миссия зафиксировала такие случаи в больницах, временно оккупированных Горловки и Луганска", - уточнили в ООС.