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Боевики на Донбассе девять раз обстреливали позиции ООС

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Донбасс, Четверг 09 сентября 2021 17:56
Боевики на Донбассе девять раз обстреливали позиции ООС Фото: Боевики на Донбассе девять раз обстреливали позиции ООС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 9 сентября, вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в направлении населенного пункта Гранитное российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям.

Неподалеку Красногоровки боевики дважды вели огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Верхнее Торецкое украинские военные попали под плотный огонь противника. Оккупанты совершилм многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Вблизи Нью-Йорка пророссийские наемники обстреливали позиции ООС из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска четыре раза вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

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