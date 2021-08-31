Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС

Во вторник, 31 августа, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Широкино. Российские наемники стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новозвановка боевики применяли минометы 120-го калибра.
Вблизи Нью-Йорка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Красногоровки пророссийские боевики совершили обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.
Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.