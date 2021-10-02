UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину": ранен украинский военный

Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупационные войска на Донбассе с начала суток четыре раза нарушили режим "тишины". Осколочное ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"С начала сегодняшнего дня российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими соглашения вооружения", - отмечается в сообщении.

Возле Новозвановки украинские позиции подверглись минометно-артиллерийскому обстрелу. Здесь враг применял минометы калибра 120-мм и 122-мм артиллерию, а также ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Марьинки противник обстрелял украинских военных из минометов калибра 120 и 82-мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно, типа Орлан-10 с пресечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов осколочное ранение получил один военный. Ему оказана неотложная медицинская помощь. Он эвакуирован в леченое учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести.

В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь из вооружений, разрешенных минскими соглашениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС