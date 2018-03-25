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Бойовики на Донбасі блокували пропуск через перехід КПВВ на літній час, - ДПС

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 16:34
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

Бойовики не перейшли на літній час і позпочали пропуск на годину пізніше

Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні, 25 березня 2017 року, блокували пропуск через перехід контрольних пунктів в'їзду-виїзду на літній час. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що на лінії розмежування підрозділи Держприкордонслужби вчасно розпочали роботу щодо пропуску осіб і транспортних засобів у контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

"Але прикордонникам стало відомо від мандрівників, що найманці псевдореспублик графік своєї роботи не змінили і почали пропускні операції на годину пізніше. В даний час скупчення транспортних засобів перед КПВВ вдалося уникнути, швидше за все, тому, що сьогодні вихідний день", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим прикордонники закликають враховувати дану інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області від вибуху гранати на КПВВ загинув прикордонник.

 

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 38,6 тис. осіб
Теги публікації: Государственная пограничная служба, Донбас, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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