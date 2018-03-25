Бойовики на Донбасі блокували пропуск через перехід КПВВ на літній час, - ДПС

Бойовики не перейшли на літній час і позпочали пропуск на годину пізніше
Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні, 25 березня 2017 року, блокували пропуск через перехід контрольних пунктів в'їзду-виїзду на літній час. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що на лінії розмежування підрозділи Держприкордонслужби вчасно розпочали роботу щодо пропуску осіб і транспортних засобів у контрольних пунктах в'їзду-виїзду.
"Але прикордонникам стало відомо від мандрівників, що найманці псевдореспублик графік своєї роботи не змінили і почали пропускні операції на годину пізніше. В даний час скупчення транспортних засобів перед КПВВ вдалося уникнути, швидше за все, тому, що сьогодні вихідний день", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим прикордонники закликають враховувати дану інформацію при плануванні поїздок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області від вибуху гранати на КПВВ загинув прикордонник.