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Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС и убили военного

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Донбасс, Среда 27 октября 2021 17:21
Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС и убили военного Фото: боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 27 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушали режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а в направлении Луганского - дважды вели огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новотошковского боевики открывали огонь из стрелкового оружия. При этом в сторону Новолуганского российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а недалеко от Широкиного - из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного оккупационные войска с помощью беспилотника совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские вооруженные провокации, подавив огневые точки противника.

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