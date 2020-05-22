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Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

Новости » Происшествия     22.05.2020 - 17:49
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный
Фото: Ситуация на Донбассе (flickr)

Оккупанты применили запрещенное вооружение

На Донбассе в пятницу, 22 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики для обстрелов применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После этого захватчики прекратили свою активность", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы были осуществлены вблизи Богдановки, рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое, неподалеку Старогнатовки. Также обстрелы были зафиксированы у Чермалыка, Водяного и Песков.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще семеро получили ранения.

Кроме того, на Донбассе в результате обстрела грузовика Вооруженных сил Украины погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Евгений Сафонов.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ДонбассООС
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