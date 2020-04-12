Боевики дискредитируют ВСУ и ограничивают передвижения ОБСЕ

Российско-оккупационные силы дискредитируют украинских военнослужащих и препятствуют деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, боевики распространяют неправдивую информацию о том, что подразделения Объединенных сил якобы причастны к гибели и ранении мирных жителей одного из населенных пунктов на оккупированной территории Донецкой области.

"Подобная манипуляция информацией стала уже традиционной для кремлевских пропагандистов, которые таким образом делают попытку отвлечь внимание местного населения от стремительного ухудшения социально-экономической и криминогенной ситуации в регионе", - заявили в ООС.

Кроме того, оккупационные войска, прикрываясь карантинными мерами, не пропускают на неподконтрольную украинскому правительству территорию представителей СММ ОБСЕ. Такие действия боевиков делают невозможным получение объективной информации о ситуации на оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 апреля пророссийские боевики обстреляли позиции Объединенных сил в Луганской области. В результате обстрела боевое поражение получил украинский военный, еще один военнослужащий погиб.