Боевики в день выборов один раз нарушили перемирие возле Авдеевки

В течение минувших суток, 25 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны пророссийских боевиков. Вечером они стреляли из ручного противотанкового гранатомета в районе Авдеевки.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Одиночные провокационные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 октября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Напомним, 24 октября боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о полном прекращении огня.

Как сообщало РБК-Украина, в результате войны на Донбассе только на подконтрольных Украине территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.