ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики в день выборов один раз нарушили перемирие возле Авдеевки

Автор: Инна Собора

В течение минувших суток, 25 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны пророссийских боевиков. Вечером они стреляли из ручного противотанкового гранатомета в районе Авдеевки.

Самые читаемые новости

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Одиночные провокационные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 октября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Напомним, 24 октября боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о полном прекращении огня.

Как сообщало РБК-Украина, в результате войны на Донбассе только на подконтрольных Украине территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассперемирие