Боевики за день 4 раза обстреливали силы ООС на Мариупольском направлении, - штаб

Обстрелы велись в районах Лебединского, Широкино и Водяного

Боевики на Донбассе за день 4 раза обстреливали позиции сил операции объединенных сил (ООС) на Мариупольском направлении. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, в штабе сообщили, что сегодня, 10 июля 2018 года, в период с 7 часов утра до 18 часов вечера на Донбассе было зафиксировано 4 обстрела на Мариупольском направлении.

Боевики открывали огонь по украинским позициям из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы велись в районах Широкино, Лебединского и Водяного.

"Потерь среди личного состава объединенных сил нет", - отмечают в штабе.

Напомним, ранее в пресс-службе Львовской облгосадминистрации заявляли, что сегодня на Донбассе погиб украинский военный Владимир Лужецкий, который родом из Львовской области.