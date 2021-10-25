Боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Возле Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новоселовки Второй позиции наших воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, заставив его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.