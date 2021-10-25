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Бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

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Донбас, Понеділок 25 жовтня 2021 07:38
Бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі Фото: бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Анна Полисученко

Бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових у зоні ООС на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України.

Упродовж минулої доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки Другої позиції наших воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

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