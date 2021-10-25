Бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі
Бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових у зоні ООС на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України.
Упродовж минулої доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новоселівки Другої позиції наших воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.
Станом на 7 годину ранку, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.