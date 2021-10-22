Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины.
За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Пивденного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра 22 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Неподалеку от Золотого-4 враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.