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Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Автор: Анна Полисученко

Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Пивденного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 22 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку от Золотого-4 враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

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ДонбассООС