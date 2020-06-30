Боевики снова блокируют работу миссии ОБСЕ на Донбассе

Фото: СММ ОБСЕ (ОБСЕ)

От наблюдателей требовали разрешения для пропуска через блокпосты

Члены незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать обьективной работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. В течение выходных боевики мотивировать свой запрет на доступ миссии к оккупированным территориям отсутствием разрешений.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, в Донецкой области в субботу, 27 июня, на блокпосте вблизи Горловки боевики дважды отказали патрульным в проезде: один раз в направлении подконтрольных правительству районов, а другой - с оккупированных территорий.

"Объяснили это отсутствием разрешения от лиц, которым принадлежит фактический контроль", - указано в отчете.

Команда СММ при этом зафиксировала металлическое заграждение и шипы поперек дороги. Также на блокпосту вывешен предупредительный знак о минах.

Уже в воскресенье, 28 июня, на блокпосту возле оккупированной Оленевки члены вооруженных формирований отказали СММ в проезде два раза. Один раз запретили проехать в подконтрольные украинскому правительству районы - снова якобы из-за отсутствия разрешения от оккупационных администраций. Второй раз боевики мотивировали свой запрет на въезд на оккупированные территории тем, что блокпост закрывается.

В Луганской области 27 июня на блокпосту вблизи моста у Станицы Луганской боевики также запретили патрульным Миссии пройти на оккупированные районы. На следующий день наблюдателям запретили провести наблюдения в районах, которые подконтрольны правительству.

"В обоих случаях члены вооруженных формирований ссылались на ограничения, связанные с COVID-19, а 27 июня также указали на отсутствие разрешения", - заявили в СММ.

В Миссии добавили, что в последнее время боевики все больше блокируют работу патрулей, что делает невозможным достаточно объективное наблюдение.

Напомним, 22 июня пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, одна из мин попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.

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Автор: РБК-Украина