Боевики Безлер и Иванников изменили имена и скрываются, - Bellingcat

Боевики террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Игорь Безлер и Олег Иванников изменили свои имена и скрываются на территории России и оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bellingcat.

Как установили в Bellingcat, боевики псевдореспублик Безлер и Иванников получили поддельные паспорта, однако их не внесли в базу налогоплательщиков, так как они не имеют идентификационных номеров.

Так, Безлер получил новые документы на имя "Игоря Николаевича Берегового", который родился 30 декабря 1965 года, а Иванников теперь носит имя "Андрея Лаптева". Поскольку новые документы Безлеру и Иванникову создавались одновременно, разница в их номерах составляет несколько десятков - 4513078492 и 4513078464 соответственно.

Кроме того, расследователи установили, что Безлер с октября 2014 года находится на территории оккупированного Крыма, а именно в Симферополе. Иванников находится на территории России.

Напомним, в июне 2019 года расследователи Bellingcat назвали имена причастных к катастрофе малазийского рейса MH17 на Донбассе. Среди фигурантов был боевик Игорь Безлер. В Bellingcat отмечали, что Безлер поспособствовал ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.