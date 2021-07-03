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Боевики из артиллерии обстреляли Водяное. Под удар попали частные здания

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики в четверг, 1 июля, совершили обстрел населенного пункта Водяное в Донецкой области. Оккупанты применили против мирных жителей артиллерийские системы 120-го калибра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрел Водяного произошел в период с 15:35 до 16:20 и велся из временно оккупированного населенного пункта Заиченко.

"В ходе проверки выявлены факты применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 мм, что привело к разрушению частной собственности в населенном пункте Водяное", - заявили в штабе.

По данным командования ООС, боевики применили боеприпасы российского производства со взрывателем, которые применяются для самоходных пушек типа 2С23 "Нона-СВК". Эти пушки не состоят на вооружении украинской армии.

Фото: боевики обстреляли Водяное в Донецкой области facebook.com/pressjfo.news)

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