Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины.
За прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
У Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.
В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
Кроме того в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
По состоянию на 7 часов утра, 31 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем.
В районе Светлодарска оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Благодаря усилиям воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.
Украинские подразделения держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вражеской вооруженной агрессии.