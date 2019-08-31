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Бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 14:42
Бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

З ранку 31 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Так, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в супереч домовленості про припинення вогню на Донбасі. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалося.

За даними оборонного відомства, російські найманці з гранатометів різних систем, зразків піхотної та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Зайцеве та Травневе.

"Станом на цю мить ситуація стабільна. Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Бойових втрат у лавах українських підрозділів з початку доби не обліковано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 30 серпня, в зоні проведення ООС на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий та ще один отримав поранення. Бойовики били з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі у середу, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці застосували безпілотник для скиду гранати.

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