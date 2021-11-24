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Боевики 4 раза нарушили режим "тишины", ранен украинский военный

Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 23 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Один из обстрелов осуществлялся с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Зайцево оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Верхнеторецкого российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Широкино противник применял минометы калибра 120 мм.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 24 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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ООС