Боевики 3 раза нарушили перемирие на Донбассе

С начала текущих суток, 1 сентября, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, боевики около 2:00 ночи открыли огонь из пулеметов по позициям украинских военных в районе Николаевки. Второй обстрел был зафиксирован вблизи Водяного, где в 10:00 противник применил станковые противотанковые гранатометы.

Еще одно нарушение режима тишины произошло в районе населенного пункта Луганское. Боевики в 10:10 применили гранатометы и стрелковое оружие против украинских военных.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил дважды открывали огонь в ответ на провокации российских наемников. Потерь среди украинских военных нет.

"Дважды с начала суток наши защитники открывали огонь в ответ из очередных пехотных огневых средств. По состоянию на сейчас военнослужащие Объединенных сил полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Боевых потерь с начала текущих суток нет", - говорится в сводке.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 1 сентября 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в течение субботы, 31 августа, российские наемники 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один боец Объединенных сил получил ранения.