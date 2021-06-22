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Боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Автор: Мария Кучерявец

За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Известно, что неподалеку Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Гнутового боевики осуществляли обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного, противник 4 раза применял огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 утра, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Ранее стало известно, что боевики обстреляли Донбасс из гранатометов и минировали территорию.

Добавим, что оккупанты обстреливали украинские позиции и запускали беспилотник.

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