Бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі
Протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Відомо, що неподалік Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Гнутового бойовики здійснювали обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, у районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Водяного, ворог 4 рази застосовував вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів.
У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Зазначається, що станом на 7 годину ранку, 22 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Так, поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно пригнічений засобами РЕБ.
Раніше стало відомо, що бойовики обстріляли Донбас з гранатометів і мінували територію.
Додамо, що окупанти обстрілювали українські позиції та запускали безпілотник.