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Бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі

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Донбас, Вівторок 22 червня 2021 08:26
Бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі Фото: бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Відомо, що неподалік Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Гнутового бойовики здійснювали обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного, ворог 4 рази застосовував вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів.

У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Зазначається, що станом на 7 годину ранку, 22 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно пригнічений засобами РЕБ.

Раніше стало відомо, що бойовики обстріляли Донбас з гранатометів і мінували територію.

Додамо, що окупанти обстрілювали українські позиції та запускали безпілотник.

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