Боевики 10 раз за сутки нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет
На Донбассе за прошедшие сутки, 25 февраля, боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Так, противник использовал запрещенные минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы, ведя прицельный огонь вблизи Лебединского.
Чаще всего боевики обстреливали позиции украинских военных возле населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. Здесь применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Также враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия возле Павлополя. Вблизи Луганского совершали неприцельные выстрелы из ручного противотанкового, а возле Шум - станкового противотанкового гранатометов.
"Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки было создания ячеек напряжение вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины", - пояснили в штабе.
С начала суток, 26 февраля, противник один раз нарушил режим прекращения огня - из стрелкового оружия открывали огонь по позициям ООС возле Песков.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Боевых потерь среди наших воинов нет", - добавили в штабе.
Напомним, 24 февраля боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате двое военных получили ранения.
Также РБК-Украина писало, что вице-премьер Алексей Резников считает, что режим "тишины" на Донбассе практически перестал работать.