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Боевики 10 раз за сутки нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет

Новина українською → Донбасс, Пятница 26 февраля 2021 08:18
Боевики 10 раз за сутки нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 25 февраля, боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник использовал запрещенные минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы, ведя прицельный огонь вблизи Лебединского.

Чаще всего боевики обстреливали позиции украинских военных возле населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. Здесь применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия возле Павлополя. Вблизи Луганского совершали неприцельные выстрелы из ручного противотанкового, а возле Шум - станкового противотанкового гранатометов.

"Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки было создания ячеек напряжение вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины", - пояснили в штабе.

С начала суток, 26 февраля, противник один раз нарушил режим прекращения огня - из стрелкового оружия открывали огонь по позициям ООС возле Песков.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Боевых потерь среди наших воинов нет", - добавили в штабе.

Напомним, 24 февраля боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате двое военных получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что вице-премьер Алексей Резников считает, что режим "тишины" на Донбассе практически перестал работать.

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