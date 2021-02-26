Бойовики 10 разів за добу порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає
На Донбасі за минулу добу, 25 лютого, бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Так, противник використовував заборонені міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети, ведучи прицільний вогонь поблизу Лебединського.
Найчастіше бойовики обстрілювали позиції українських військових біля населених пунктів Жолобок, Славне і Піски. Тут застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.
Також ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї біля Павлополя. Поблизу Луганського здійснювали неприцільні постріли з ручного протитанкового, а біля Шум - станкового протитанкових гранатометів.
"Метою провокацій окупантів за минулу добу було створення осередків напруга уздовж всієї лінії розмежування і дискредитація ЗС України безпідставними звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню, для цього окупанти традиційно використовували маніпуляції з введенням режиму тиші", - пояснили в штабі.
З початку доби, 26 лютого, противник один раз порушив режим припинення вогню зі стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях ООС біля Пісків.
"Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про всі факти порушень збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - додали в штабі.
Нагадаємо, 24 лютого бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті двоє військових отримали поранення.
Також РБК-Україна писало, що віце-прем'єр Олексій Рєзников вважає, що режим "тиші" на Донбасі практично перестав працювати.