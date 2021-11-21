Боевик ХАМАС устроил теракт у Храмовой горы в Иерусалиме
В Иерусалиме у входа в Храмовую гору произошел теракт. Боевик радикальной группировки ХАМАС устроили стрельбу по прохожим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Полиция установила, что вооруженный пистолетом-пулеметом боевик вышел сегодня на улицы Старого города и начал стрелять в прохожих.
Он открыл огонь по трем израильтянам, которые проходили у входа на Храмовую гору, смертельно ранив одного из них. На звуки стрельбы прибежали двое полицейских и открыли огонь по террористу, после чего к ним присоединились еще двое правоохранителей.
В результате террорист с ранением был госпитализирован, однако в больнице его объявили мертвым. Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения, с которыми их доставили в больницу.
На теракт уже отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, поручив правоохранителям усилить меры безопасности.
"Это второй теракт в Иерусалиме за последние дни. Я поручил силам безопасности соответствующим образом мобилизоваться и продемонстрировать бдительность из-за беспокойства по поводу подобных атак", - сказал он.