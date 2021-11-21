ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Боевик ХАМАС устроил теракт у Храмовой горы в Иерусалиме

Новина українською →
Иерусалим, Воскресенье 21 ноября 2021 16:25
Боевик ХАМАС устроил теракт у Храмовой горы в Иерусалиме Фото: в Иерусалиме произошло нападение боевиков ХАМАС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Иерусалиме у входа в Храмовую гору произошел теракт. Боевик радикальной группировки ХАМАС устроили стрельбу по прохожим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Полиция установила, что вооруженный пистолетом-пулеметом боевик вышел сегодня на улицы Старого города и начал стрелять в прохожих.

Он открыл огонь по трем израильтянам, которые проходили у входа на Храмовую гору, смертельно ранив одного из них. На звуки стрельбы прибежали двое полицейских и открыли огонь по террористу, после чего к ним присоединились еще двое правоохранителей.

В результате террорист с ранением был госпитализирован, однако в больнице его объявили мертвым. Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения, с которыми их доставили в больницу.

На теракт уже отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, поручив правоохранителям усилить меры безопасности.

"Это второй теракт в Иерусалиме за последние дни. Я поручил силам безопасности соответствующим образом мобилизоваться и продемонстрировать бдительность из-за беспокойства по поводу подобных атак", - сказал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иерусалим Теракт
NEWS
Вторжение России в Украину: разведка показала возможные сценарии
Вторжение России в Украину: разведка показала возможные сценарии
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу