Бойовик ХАМАС влаштував теракт біля Храмової гори в Єрусалимі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Поліція встановила, що нападником був 26-річний іммігрант з Південної Африки Еліяху Девід Кей, який працював гідом біля Стіни Плачу. Озброєний пістолетом-кулеметом він вийшов сьогодні на вулиці Старого міста та почав стріляти у перехожих.

Кей відкрив вогонь по трьох ізраїльтянах, які проходили біля входу на Храмову гору, смертельно поранивши одного з них. На звуки стрілянини прибігли двоє поліцейських та відкрили вогонь по терористу, після чого до них приєдналися ще двоє правоохоронців.

В результаті терорист з пораненням був госпіталізований, проте в лікарні його оголосили мертвим. Під час перестрілки двоє поліцейських отримали легкі поранення, з якими їх доставили до лікарні.

На теракт вже відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт, доручивши правоохоронцям посилити заходи безпеки.