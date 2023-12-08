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Боєць "Тампи" нокаутував вінгера "Нешвілла", захисник "Мінні" форварда "Кенакс": бійки вечора НХЛ

П'ятниця 08 грудня 2023 11:59
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Боєць "Тампи" нокаутував вінгера "Нешвілла", захисник "Мінні" форварда "Кенакс": бійки вечора НХЛ Фото: "Предаторз" влаштували бійку з "Лайтнінг" (mdjonline.com)
Автор: Антон Федорців

Великий ігровий день у регулярній першості Національної хокейної ліги подарував поживу любителям сутичок на льоду. Найвидовищніші з них відбулися у Нешвіллі та Ванкувері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У столиці штату Теннессі "Тампа-Бей" відреагувала на розгром від "Нешвілла" грубощами на майданчику. Щоправда, нападник "Предаторз" Коул Сміт сам підставився бруднуватим прийомом проти ветерана Люка Гленденінга.

Вінгер "Лайтнінг" Остін Вотсон вирішив провчити опонента. Той уникати бійки не став, швидко кинув геть краги та завдав перших ударів. Утім, хуліган "Тампи-Бей" цей натиск витримав і контратакував. Нарешті правим боковим Вотсон відправив Сміта на лід. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

У Ванкувері ж сутичка зав'язалася в середині другого періоду. Оборонець "Міннесоти" Джейкоб Міддлтон не стерпів силовий випад нападника "Кенакс" Дакоти Джошуа біля правого борту. Нагода поквитатися випала доволі швидко.

Скориставшись паузою, захисник "Вайлд" зчепився з господарем льоду біля воріт. Спершу кулачний бій виглядав рівним, але поступово Міддлтон захопив ініціативу. Два ж акцентовані удари правою у голову відправили опонента додолу.

До слова, канадський вінгер "Айлендерс" Барзал став першою зіркою дня з чотирма пунктами проти "Коламбуса".

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