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Боеприпасов нет, а командиры сбежали. Оккупант рассказал о состоянии армии РФ (перехват)

Фото: оккупанты рассказывают о затруднительном положении армии РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты признаются, что командиры бегут с передовой, оставляя войска без боеприпасов. При этом российская армия имеет большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал сестре, что его подразделение имеет большие потери. По его словам, бойцов осталось как "учебный класс". При этом оккупант заявил, что раненые подрывают себя на поле боя, потому что понимают, что за ними не вернутся.

"Бубе перебило ноги, он попрощался с нами в прямом эфире и подорвал себя", - сказал российский солдат.

Оккупант также рассказывает, что боеприпасов у него не осталось. Пополнить запасы он не может, поскольку командиры убежать.

"Старшие братья ушли от нас. Мы остались одни. У меня БК нет, я его использовал сегодня. Мин мне не привезли, я сейчас только со стрелковым (оружием, - ред.)... У нас закончились патроны, потому что доблестное руководство не побеспокоилось об этом", - отметил он.

Напомним, российские войска начали отступать из Харьковской области, в Минобороны РФ подтвердили это, но назвали бегство "переброской" сил.

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