Боєприпаси КНДР підводять російських окупантів в Харківській області: подробиці

Російські війська на Харківському напрямку активно використовують боєприпаси та живу силу, залучену з Північної Кореї. Проте якість північнокорейської зброї викликає серйозні проблеми, які вже суттєво впливають на їх боєздатність.

Про це заявив офіцер Четвертої бригади ОП "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер національного телемарафону.

За його словами, боєприпаси, які Росія отримала з КНДР, часто розриваються в каналі ствола гармати чи одразу після пострілу, що призводить до значних втрат артилерійських засобів ворога.

Він додав, що радіоперехоплення підтверджують численні скарги загарбників на ці несправності.

Черняк визначив ключові проблеми російських окупантів:

Неякісна зброя: північнокорейські снаряди мають низьку точність і часто спричиняють поломку артилерійських установок. Масова загибель північнокорейських солдатів: за словами Черняка, бійці КНДР, яких використовують як живу силу, зазнають значних втрат на полі бою.

Він зауважив, що окупанти все ще активно застосовують FPV-дрони, які створюють суттєві труднощі для оборони українських позицій.

Черняк зазначив, що росіяни здебільшого використовують дрони для штурмів.

За його словами, на одну українську позицію протягом дня може прилітати до 50 FPV-дронів, через що військовим часом навіть небезпечно висунутися з бліндажа.

Військові КНДР в армії РФ

Росія залучає військових із Північної Кореї для участі у війні проти України.

Експерти вказують, що північнокорейські військові можуть бути недостатньо підготовленими. Є сумніви щодо їхньої здатності ефективно діяти на полі бою, адже більшість солдатів мають обмежений бойовий досвід.

Важливим питанням залишається їхня мотивація: чи вони воюють через ідеологію або отримують фінансові стимули​.