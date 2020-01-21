Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Производство самолетов остановили после двух смертельных авиакатастроф

Boeing официально прекратил производство самолетов 737 Max. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что производство этих самолетов было прекращено временно еще в декабре.

Отметим, что производство самолетов остановили после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.

На время прекращения производства сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие должности.

Сейчас в Вашингтоне и Техасе ожидают отправки в авиакомпании во всему миру около 400 самолетов.

Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.

Напомним, компания Boeing пытается получить кредит в размере 10 млрд долларов или больше, поскольку компания терпит большие убытки из-за двух авиакатастроф Boeing 737 Max.

Как сообщало РБК-Украина, компания Boeing скрыла факт частичной ответственности за авиакатастрофу в Амстердаме в 2009 году. В феврале 2009 года авиалайнер Boeing 737 компании Turkish Airlines упал недалеко от Амстердама. Погибли девять человек, более 80 получили травмы.