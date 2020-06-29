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Boeing в понедельник могут начать тестовые полеты самолетов 737 MAX

Новости » Транспорт     29.06.2020 - 01:43
Boeing в понедельник могут начать тестовые полеты самолетов 737 MAX
Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

FAA позволило начать тестовые сертификационные полеты

Американской авиастроительной компании Boeing разрешили начать тестовые сертификационные полеты самолетов серии 737 MAX. Самолеты перестали выпускать после двух масштабных катастроф в Индонезии и Эфиопии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Разрешение предоставило Федеральное авиационное управление США (FAA). Целью тестовых полетов станет оценка предлагаемых компанией Boeing изменений в системе автоматического контроля полета самолетов 737 MAX. Полеты могут начаться уже завтра.

Впрочем, речь о возобновлении разрешения на коммерческие полеты этих самолетов пока не идет. Предполагают, что коммерческие полеты могут возобновить с сентября 2020 года.

Как известно, эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф - в октябре 2018 года в Индонезии и марте 2019 года в Эфиопии. В результате погибли 346 человек.

Аварии произошли из-за сбоя в системе самолета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Система MCAS автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

В марте прошлого года Boeing сообщила об обновлении программного обеспечения MCAS, которое прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета. Однако месяц назад в компании сообщили о новой уязвимости в программном обеспечении модели 737 MAX.

Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX отменят, когда эту модель признают безопасной.

Ранее в Boeing заявили о постепенном восстановлении производства модели 737 MAX.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Boeing 737
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