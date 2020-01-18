ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Boeing полностью перепишет софт для самолетов 737 MAX

Новости » Телеком & IT     18.01.2020 - 10:09
Boeing полностью перепишет софт для самолетов 737 MAX
Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Boeing полностью перепишет софт для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф

Американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

При этом ранее планировалось доработать программу для системы, отвечающей за маневрирование самолета. Из-за ошибок в ее программе разбились два 737 MAX и погибли в общей сложности 346 человек. С момента второго крушения прошло почти 10 месяцев, и ни один самолет этой модели больше не выполняет рейсы.

Напомним, корпорация Boeing обнаружила новую проблему в программном обеспечении для самолетов 737 Max. Проблему обнаружили в ходе технического обзора предлагаемого обновления для заземленного Boeing 737 MAX в штате Айове в минувшие выходные. Официальные лица заявили, что проблема связана с функцией мониторинга включения программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.

Как сообщало РБК-Украина, компания Boeing знала о проблемах с лайнером 737 MAX более чем за год до первого крушения самолетов такого типа. В компании знали о сбоях в системе оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в этих лайнерах более чем за год до крушения в Индонезии в ноябре 2018 года. Проблема заключается в том, что эта система оповещений не работала на 737 MAX так, как на более ранних моделях самолетов. Однако, как пишет WSJ, неизвестно, могла ли эта система предотвратить катастрофы.

В самолетах Boeing 737 обнаружили новую проблему В начале следующей недели в Украину приедет представитель Ирана, - Пристайко
Новости Украины Boeing
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь