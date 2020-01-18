Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Boeing полностью перепишет софт для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф

Американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

При этом ранее планировалось доработать программу для системы, отвечающей за маневрирование самолета. Из-за ошибок в ее программе разбились два 737 MAX и погибли в общей сложности 346 человек. С момента второго крушения прошло почти 10 месяцев, и ни один самолет этой модели больше не выполняет рейсы.

Напомним, корпорация Boeing обнаружила новую проблему в программном обеспечении для самолетов 737 Max. Проблему обнаружили в ходе технического обзора предлагаемого обновления для заземленного Boeing 737 MAX в штате Айове в минувшие выходные. Официальные лица заявили, что проблема связана с функцией мониторинга включения программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.

Как сообщало РБК-Украина, компания Boeing знала о проблемах с лайнером 737 MAX более чем за год до первого крушения самолетов такого типа. В компании знали о сбоях в системе оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в этих лайнерах более чем за год до крушения в Индонезии в ноябре 2018 года. Проблема заключается в том, что эта система оповещений не работала на 737 MAX так, как на более ранних моделях самолетов. Однако, как пишет WSJ, неизвестно, могла ли эта система предотвратить катастрофы.