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Boeing 737 Max совершил первый коммерческий перелет после двухлетнего запрета

Четверг 10 декабря 2020 00:37
Boeing 737 Max совершил первый коммерческий перелет после двухлетнего запрета
Фото: самолет Boeing 737 MAX (wikipedia.org by Jeff Hitchcock)
Автор: Инна Собора

Пассажирский самолет Boeing 737 Max совершил коммерческий перелет 9 декабря. Это случилось впервые после двухлетнего запрета на эксплуатацию.

Об этом пишет DW.

Самолет обслуживал внутренний рейс бразильской авиакомпании Gol из Сан-Паулу в Порту-Алегри и находилась в воздухе около 70 минут.

Пилоты авиаперевозчика прошли в США тренинг по управлению самолетом Boeing 737 Max с обновленным программным обеспечением.

Кроме того, бразильский лоукостер планирует задействовать для перевозок пассажиров 102 лайнера типа Boeing 737 Max.

Напомним, 18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновления эксплуатации Boeing 737 Max. Ранее полеты 737 МАХ были приостановлены из-за авиакатастроф, которые произошли из-за сбоя в системе самолета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

В результате авиакатастроф в Индонезии в 2018 году и в Эфиопии в 2019 году в общей сложности погибли 346 человек.

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