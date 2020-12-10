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Boeing 737 Max здійснив перший комерційний переліт після дворічної заборони

Четвер 10 грудня 2020 00:37
Boeing 737 Max здійснив перший комерційний переліт після дворічної заборони
Фото: літак Boeing 737 MAX (wikipedia.org by Jeff Hitchcock)
Автор: Инна Собора

Пасажирський літак Boeing 737 Max здійснив комерційний переліт 9 грудня. Це сталося вперше після дворічної заборони на експлуатацію.

Про це пише DW.

Літак обслуговував внутрішній рейс бразильської авіакомпанії Gol з Сан-Паулу в Порту-Алегрі і знаходилася в повітрі близько 70 хвилин.

Пілоти авіаперевізника пройшли в США тренінг з управління літаком Boeing 737 Max з оновленим програмним забезпеченням.

Крім того, бразильський лоукостер планує задіяти для перевезень пасажирів 102 лайнера типу Boeing 737 Max.

Нагадаємо, 18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило поновлення експлуатації Boeing 737 Max. Раніше польоти 737 МАХ були припинені через авіакатастроф, які сталися через збій в системі літака MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

В результаті авіакатастрофи в Індонезії в 2018 році і в Ефіопії в 2019 році в цілому загинули 346 осіб.

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