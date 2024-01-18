UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бьо-молодший виграв гонку в Італії, Прима показав найкращий результат України в сезоні

Фото: Артем Прима показав дев'ятий час на фініші (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо тріумфував у гонці в італійському Антгольці на старті чергового етапу Кубка світу 2023/24. Українець Артем Прима зумів фінішувати в першій десятці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Титулований норвежець тріумфував у перших стартах на італійській землі. Він подолав 15-кілометрову дистанцію за 37:28,0 хвилин.

Бьо-молодший переміг завдяки влучній стрільбі та високій швидкості. Він закрив усі 20 мішеней на чотирьох вогневих рубежах. Скандинав на півтора хвилини випередив свого старшого брата – Тар'єя. Замкнув трійку призерів німець Йоганнес Кюн.

Найкращим серед українців став Артем Прима. Він припустився лише одного промаху – на третій стрільбі – та зумів фінішувати на 9-й сходинці. Решта його співвітчизників завершили перегони за межами топ-50.

Підсумки короткої індивідуальної біатлонної гонки 15 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Тар'єй Бьо (+1:36,1)
  3. Йоганнес Кюн (+1:44,0)

...

9. Артем Прима (+2:38,8)

57. Артем Тищенко (+5:56,6)

77. Денис Насико (+7:25,9)

80. Тарас Лесюк (+7:31,8)

81. Дмитро Грущак (+7:51,3)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок світуБиатлон