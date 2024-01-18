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Бе-младший выиграл гонку в Италии, Прима показал лучший результат Украины в сезоне

Антхольц, Четверг 18 января 2024 17:10
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Бе-младший выиграл гонку в Италии, Прима показал лучший результат Украины в сезоне Фото: Артем Прима показал девятое время на финише (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе триумфовал в гонке в итальянском Антхольце на старте очередного этапа Кубка мира 2023/24. Украинец Артем Прима сумел финишировать в первой десятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Титулованный норвежец торжествовал в первых стартах на итальянской земле. Он преодолел 15-километровую дистанцию за 37:28,0 минут.

Бе-младший победил благодаря точной стрельбе и высокой скорости. Он закрыл все 20 мишеней на четырех огневых рубежах. Скандинав на полторы минуты опередил своего старшего брата – Тарьея. Замкнул тройку призеров немец Йоханнес Кюн.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима. Он допустил только один промах – на третьей стрельбе – и сумел финишировать на 9-й строчке. Остальные его соотечественники завершили гонку за пределами топ-50.

Результаты короткой индивидуальной биатлонной гонки 15 км, мужчины:

    1. Йоханнес Бе
    2. Тарьей Бе (+1:36,1)
    3. Йоханнес Кюн (+1:44,0)

    ...

    9. Артем Прима (+2:38,8)

    57. Артем Тищенко (+5:56,6)

    77. Денис Насыко (+7:25,9)

    80. Тарас Лесюк (+7:31,8)

    81. Дмитрий Грущак (+7:51,3)

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