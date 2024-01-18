Бе-младший выиграл гонку в Италии, Прима показал лучший результат Украины в сезоне
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе триумфовал в гонке в итальянском Антхольце на старте очередного этапа Кубка мира 2023/24. Украинец Артем Прима сумел финишировать в первой десятке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Титулованный норвежец торжествовал в первых стартах на итальянской земле. Он преодолел 15-километровую дистанцию за 37:28,0 минут.
Бе-младший победил благодаря точной стрельбе и высокой скорости. Он закрыл все 20 мишеней на четырех огневых рубежах. Скандинав на полторы минуты опередил своего старшего брата – Тарьея. Замкнул тройку призеров немец Йоханнес Кюн.
Лучшим среди украинцев стал Артем Прима. Он допустил только один промах – на третьей стрельбе – и сумел финишировать на 9-й строчке. Остальные его соотечественники завершили гонку за пределами топ-50.
Результаты короткой индивидуальной биатлонной гонки 15 км, мужчины:
- Йоханнес Бе
- Тарьей Бе (+1:36,1)
- Йоханнес Кюн (+1:44,0)
...
9. Артем Прима (+2:38,8)
57. Артем Тищенко (+5:56,6)
77. Денис Насыко (+7:25,9)
80. Тарас Лесюк (+7:31,8)
81. Дмитрий Грущак (+7:51,3)
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.